Смотреть онлайн Лацио - Ювентус 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Лацио — Ювентус, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Colombo.
Превью матча Лацио — Ювентус
Команда Лацио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-10. Команда Ювентус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Лацио в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ювентус забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Colombo (Италия).
За последние 12 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Colombo назначал пенальти