Смотреть онлайн Лацио - Ювентус 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Лацио — Ювентус, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Colombo.