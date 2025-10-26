Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Лацио - Ювентус 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ЛациоЮвентус, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпийский стадион. Судить этот матч будет Colombo.

МСК, 8 тур, Стадион: Олимпийский стадион
Италия - Серия А
Лацио
Тома Башич 9'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Ювентус
Смотреть онлайн
Тома Башич icon
9'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4
Текстовая трансляция
9'
Тома Башич - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Ювентус - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
75'
Угловой
Ювентус - Угловой
76'
Угловой
Ювентус - Угловой
81'
Угловой
Лацио - Угловой
81'
Угловой
Лацио - Угловой
89'
Угловой
Ювентус - Угловой
89'
Угловой
Ювентус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,4

Превью матча Лацио — Ювентус

Команда Лацио в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-10. Команда Ювентус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Лацио в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ювентус забивает 2, пропускает 1.

Лацио Лацио
94
Италия
Иван Проведель
29
Италия
Мануэль Лаззари
34
Испания
Mario Gila
13
Италия
Алессио Романьоли
77
Черногория
Адам Марусич
8
Франция
Маттео Гандузи
32
Италия
Данило Катальди
26
Хорватия
Тома Башич
18
Дания
Gustav Isaksen
19
Сенегал
Булайе Диа
10
Италия
Маттиа Заккагни
Тренер
Италия
Маурицио Сарри
Ювентус Ювентус
16
Италия
Ди Грегорио
15
Франция
Пьер Калулу
24
Италия
Даниеле Ругани
8
Нидерланды
Теун Копмейнерс
22
США
Уэстон Маккенни
5
Италия
Мануэль Локателли
19
Франция
Кефрен Тюрам Ульен
27
Италия
Andrea Cambiaso
7
Португалия
Francisco Fernandes Conceicao
10
Турция
Kenan Yildiz
9
Сербия
Душан Влахович
Тренер
Хорватия
Игор Тудор

Статистика матча

Владение мячом
Лацио Лацио
40%
Ювентус Ювентус
60%
Атаки
67
115
Угловые
2
5
Фолы
3
7
Удары (всего)
1
3
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Colombo (Италия).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Colombo назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Лацио
1:0
Ювентус
Завершен
26.10.2025
Фиорентина
2:2
Болонья
Завершен
26.10.2025
Верона
2:2
Кальяри
Завершен
26.10.2025
Сассуоло
0:1
Рома
Завершен
26.10.2025
Торино
2:1
Дженоа
Завершен
25.10.2025
Кремонезе
1:1
Аталанта
Завершен
24.10.2025
Милан
2:2
Пиза
Завершен
Комментарии к матчу
