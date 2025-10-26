Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кошице - Попрад 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: КошицеПопрад, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сталь Арена.

МСК, 15 тур, Стадион: Сталь Арена
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Кошице
Завершен
6 : 3
26 октября 2025
Попрад
Смотреть онлайн
Кошице
-
Попрад
-
Кошице
-
Попрад
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Кошице
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Кошице
-
Кошице
-
Попрад
-
Кошице
-

Превью матча Кошице — Попрад

Команда Кошице в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-22. Команда Попрад, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 20-34. Команда Кошице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Попрад забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Попрад, в том матче победу одержали гостьи.

Кошице Кошице
44
Хорватия
Мислав Росандич
77
Словакия
Patrik Rogon
8
Словакия
Simon Petras
24
Словакия
Matus Havrila
26
Украина
Alexei Dakhnovsky
89
Чехия
Jakub Ferenc
65
Словакия
Martin Bucko
98
Чехия
Jan Blasko
19
Словакия
Simon Jellus
30
Словакия
Patrik Jurcak
63
Словакия
Патрик Лампер
20
Словакия
Peter Repcik
22
Sebastian Mitro
94
Словакия
Michal Liscinsky
47
Словакия
Марио Лунтер
55
Словакия
Antonin Bartos
82
Словакия
David Kohut
71
Словакия
Eduard Sedivy
33
Словакия
Dominik Riecicky
72
Словакия
Filip Krivosik
12
Украина
Oleksandr Plokhotnik
23
Словакия
Tomas Mikus
Попрад Попрад
94
Словакия
Alex Vyhonsky
41
Словакия
Tyler Parks
10
Словакия
Michal Stancek
25
Словакия
Markus Suchy
91
Канада
Эндрю Кейлоф
75
Швеция
Kevin Gabor
18
Словакия
Alex Sotek
59
Словакия
Ольдрих Котван
52
Канада
Райан Спроул
87
Словакия
Юрай Майдан
97
США
Джереми Бракко
5
Словакия
Martin Bodak
29
Словакия
Samuel Fereta
20
Словакия
Peter Kundrik
15
Словакия
Jakub Urbanek
40
Канада
Martin Lefebvere
7
Словакия
Martin Nemcik
34
Словакия
Filip Belanyi
24
Словакия
Aurel Naus
27
Канада
Адам Крэкнелл
27
Канада
Адам Крэкнелл
27
Канада
Адам Крэкнелл

История последних встреч

Кошице
Кошице
Попрад
Кошице
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
19.09.2025
Попрад
Попрад
2:5
Кошице
Кошице
Обзор
29.08.2025
Попрад
Попрад
2:1
Кошице
Кошице
Обзор
Комментарии к матчу
