Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига : Кошице — Попрад , 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Сталь Арена .

Превью матча Кошице — Попрад

Команда Кошице в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-22. Команда Попрад, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 20-34. Команда Кошице в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Попрад забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Попрад, в том матче победу одержали гостьи.