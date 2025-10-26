Превью матча Липтовски Микулас 32 — ХК Нитра

Команда Липтовски Микулас 32 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-31. Команда ХК Нитра, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 35-20. Команда Липтовски Микулас 32 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Нитра забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХК Нитра, в том матче победу одержали хозяева.