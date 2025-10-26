Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Липтовски Микулас 32 - ХК Нитра 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Липтовски Микулас 32ХК Нитра, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Liptovsky Mikulas.

МСК, 15 тур, Стадион: Stadium Liptovsky Mikulas
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Липтовски Микулас 32
Завершен
2 : 5
26 октября 2025
ХК Нитра
Смотреть онлайн
ХК Нитра
-
Счет после 1-го периода: 0-1
ХК Нитра
-
ХК Нитра
-
ХК Нитра
-
Липтовски Микулас 32
-
ХК Нитра
-
Счет после 2-го периода: 1-5
Липтовски Микулас 32
-
Счет после 3-го периода: 2-5

Превью матча Липтовски Микулас 32 — ХК Нитра

Команда Липтовски Микулас 32 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-31. Команда ХК Нитра, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 35-20. Команда Липтовски Микулас 32 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. ХК Нитра забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХК Нитра, в том матче победу одержали хозяева.

Липтовски Микулас 32 Липтовски Микулас 32
19
Словакия
Branislav Kotvan
66
Словакия
Jakub Nespala
2
Канада
Carter Robertson
60
Финляндия
Daniel Lebedeff
98
Словакия
Lukas Lalik
90
Россия
Timur Ibragimov
3
Словакия
Filip Surak
92
США
Dawson Tritt
91
Xavier Cormier
24
Словакия
Peter Sandor
22
Словакия
Marek Vankus
51
Словакия
Max Ferkodic
17
Словакия
Michal Uhrik
18
Словакия
Jakub Sukel
58
Словакия
Matus Vojtech
20
Швеция
Erik Flood
76
Словакия
Frederik Fekiac
8
Словакия
Dominik Jendrol
10
Словакия
Мартин Ревай
6
Словакия
Filip Mezovsky
6
Словакия
Filip Mezovsky
6
Словакия
Filip Mezovsky
ХК Нитра ХК Нитра
18
Словакия
Adam Nemec
96
Словакия
Ondrej Molnar
24
Словакия
Бранислав Мезей
15
Elias Carmichael
21
Словакия
Filip Bajtek
13
Словакия
Michal Kristof
29
Словакия
Tomas Chrenko
92
Словения
Milos Bubela
8
Россия
Dmitri Kostenko
17
Словакия
Martin Vitalos
67
Словакия
Matej Paulovic
2
Словакия
Matej Baca
27
Словакия
Sebastian Cederle
88
Словакия
David Okolicany
39
Словакия
Jakub Lacka
44
США
Zach Osburn
12
США
Josh Passolt
91
США
Robby Jackson
16
Словакия
Marko Stacha
70
Финляндия
Jasper Patrikainen
9
Словакия
Kovac Hugo
30
Словакия
Juraj Berzinec

История последних встреч

Липтовски Микулас 32
Липтовски Микулас 32
ХК Нитра
Липтовски Микулас 32
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.09.2025
ХК Нитра
ХК Нитра
5:2
Липтовски Микулас 32
Липтовски Микулас 32
Обзор
Игры 15 тур
26.10.2025
Липтовски Микулас 32
2:5
ХК Нитра
Завершен
26.10.2025
Жилина
4:3
Банска Б.
Завершен
26.10.2025
Михаловце
4:3
Спарта
Завершен
26.10.2025
Кошице
6:3
Попрад
Завершен
26.10.2025
Дукла Тренчин
3:1
Прешов
Завершен
26.10.2025
Слован Братислава
4:3
ХКМ Зволен
Завершен
Комментарии к матчу
