Смотреть онлайн Жилина - Банска Б. 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Жилина — Банска Б., 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Garmin Arena.