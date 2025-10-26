Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Жилина - Банска Б. 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: ЖилинаБанска Б., 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Garmin Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: Garmin Arena
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Жилина
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
Банска Б.
Смотреть онлайн
Банска Б.
-
Жилина
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Счет после 2-го периода: 1-1
Банска Б.
-
Жилина
-
Жилина
-
Банска Б.
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Жилина
-

Превью матча Жилина — Банска Б.

Команда Жилина в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 37-20. Команда Банска Б., сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 38-23. Команда Жилина в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Банска Б. забивает 4, пропускает 2.

Жилина Жилина
27
Словакия
Ратислав Дей
25
Словакия
Filip Vasas
48
Словакия
Daniel Gachulinec
33
Словакия
Roman Rychlik
34
Словакия
Jozef Balaz
24
Словакия
Marek Korencik
38
Ryder Korczak
10
Словакия
Miroslav Mucha
17
Словакия
Michal Juscak
9
Словакия
Lukas Urdak
81
Словакия
Erik Rajnoha
28
Словакия
Sebastian Smida
92
Словакия
Jakub Kolenic
18
Канада
Скотт Космачук
95
Словакия
Matus Holenda
8
Словакия
Patrik Koys
44
Россия
Кирилл Дьяков
23
Словакия
Jakub Dubravik
1
Канада
Connor LaCouvee
2
Канада
Gabriel Chicoine
39
Канада
Brendan Ranford
Банска Б. Банска Б.
9
Словакия
Roman Faith
70
Латвия
Eriks Vitols
88
Словакия
Eugen Rabcan
10
Словакия
Oleksii Myklukha
81
Словакия
Michal Jasenec
97
Словакия
Stanislav Gron
6
Словакия
Zabka Boris
2
Justin Lee
55
Словакия
Marek Valach
24
Словакия
Томаш Зиго
19
Словакия
Richard Ondrusek
22
Словакия
David Soltes
72
Словакия
Michal Kabac
28
Словакия
Andrej Kukuca
98
Канада
Carter Turnbull
87
Mick Garrett Messner
7
США
Andrew Lucas
44
Канада
Oliver Galipeau
84
Словакия
Vojtech Zelenak
75
Словакия
Christian Michalcin
75
Словакия
Christian Michalcin
Игры 15 тур
26.10.2025
Липтовски Микулас 32
2:5
ХК Нитра
Завершен
26.10.2025
Жилина
4:3
Банска Б.
Завершен
26.10.2025
Михаловце
4:3
Спарта
Завершен
26.10.2025
Кошице
6:3
Попрад
Завершен
26.10.2025
Дукла Тренчин
3:1
Прешов
Завершен
26.10.2025
Слован Братислава
4:3
ХКМ Зволен
Завершен
Комментарии к матчу
