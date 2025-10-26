Смотреть онлайн Жилина - Банска Б. 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Жилина — Банска Б., 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Garmin Arena.
Превью матча Жилина — Банска Б.
Команда Жилина в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 37-20. Команда Банска Б., сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 38-23. Команда Жилина в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Банска Б. забивает 4, пропускает 2.