Смотреть онлайн Дукла Тренчин - Прешов 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Дукла Тренчин — Прешов, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый стадион Павола Демитры.
Превью матча Дукла Тренчин — Прешов
Команда Дукла Тренчин в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 17-25. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Прешов, в том матче победу одержали гостьи.