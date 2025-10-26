Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Дукла Тренчин - Прешов 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Дукла ТренчинПрешов, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ледовый стадион Павола Демитры.

МСК, 15 тур, Стадион: Ледовый стадион Павола Демитры
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Дукла Тренчин
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Прешов
Смотреть онлайн
Превью матча Дукла Тренчин — Прешов

Команда Дукла Тренчин в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 17-25. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Прешов, в том матче победу одержали гостьи.

Дукла Тренчин Дукла Тренчин
44
Словакия
Marko Hrenak
23
Словакия
Adam Drgon
34
Словакия
David Hrenak
35
Словакия
Denis Hudec
33
Словакия
Andrej Hatala
80
Франция
Julian Junca
74
Словакия
Matus Hlavac
91
Словакия
Samuel Krajc
71
Словакия
Ondrej Maruna
14
Словакия
Andrej Krajcovic
26
Латвия
Raimonds Vitolins
22
Канада
Filip Varone
47
Словакия
Tomas Dudas
8
Словакия
Adam Goljer
15
Канада
Джорди Беллерайв
61
Швеция
Filip Ahl
13
Канада
Николя Батист
93
Словакия
Juraj Bezuch
2
Словакия
Juraj Mikus
9
Словакия
Юрай Шишка
90
Словакия
Адам Лапсански
19
Словакия
Томас Староста
Прешов Прешов
12
Канада
Adam Rockwood
38
Канада
Ross MacDougall
32
Словакия
Ярослав Янус
71
Россия
Александр Авцин
24
Словакия
Pavol Stetka
6
Словакия
Якуба Сую
37
Словакия
Robert Baco
35
Словакия
Samuel Vyletelka
52
Швеция
Erik Ullman
88
Словакия
Samuel Chalupa
22
США
Hunter Fejes
25
США
William Rapuzzi
36
Словакия
Matej Gilak
72
Словакия
Лукаш Козак
7
Словакия
Samuel Hain
10
Словакия
Matej Palocko
11
Словакия
Oliver Jokel
17
Словакия
Martin Semanak
44
Словакия
Adrian Valigura
42
Словакия
Miroslav Novota
42
История последних встреч

Дукла Тренчин
Дукла Тренчин
Прешов
Дукла Тренчин
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
Прешов
Прешов
1:3
Дукла Тренчин
Дукла Тренчин
Обзор
Игры 15 тур
26.10.2025
Липтовски Микулас 32
2:5
ХК Нитра
Завершен
26.10.2025
Жилина
4:3
Банска Б.
Завершен
26.10.2025
Михаловце
4:3
Спарта
Завершен
26.10.2025
Кошице
6:3
Попрад
Завершен
26.10.2025
Дукла Тренчин
3:1
Прешов
Завершен
26.10.2025
Слован Братислава
4:3
ХКМ Зволен
Завершен
