Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Михаловце - Спарта 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: МихаловцеСпарта, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Michalovce Ice Stadium.

МСК, 15 тур, Стадион: Michalovce Ice Stadium
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Михаловце
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
Спарта
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Михаловце
-
Спарта
-
Спарта
-
Михаловце
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Михаловце
-
Спарта
-
Счет после 2-го периода: 3-3
Михаловце
-
Счет после 3-го периода: 4-3

Превью матча Михаловце — Спарта

Команда Михаловце в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 29-38. Команда Спарта, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 19-33. Команда Михаловце в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Спарта забивает 2, пропускает 3.

Михаловце Михаловце
51
Канада
Jordan Martel
70
Словакия
Peter Lichanec
88
Россия
Daniil Fominykh
7
Словакия
Matus Spodniak
35
Словакия
Vladimir Glosar
55
Словакия
Adam Stripai
11
Канада
Marc-Olivier Roy
85
Словакия
Jan Marcinko
31
Словакия
David Borak
13
Словакия
Lubos Stahon
67
Словакия
Adam Varga
25
Словакия
Tobias Faith
10
Ivan Matta
59
Канада
Connor Welsh
44
Словакия
Jakub Melisko
5
Чехия
Michal Roman
91
Словакия
Милан Китнар
27
Словакия
Miroslav Macejko
71
Словакия
Patrik Svitana
4
Латвия
Кристоферс Биндулис
66
Швеция
Alexander Lindelof
22
Канада
Джейк Виртанен
Спарта Спарта
24
Словакия
Patrik Stevuliak
19
Словакия
Branislav Rapac
90
Словакия
Марек Вьеденски
71
Россия
Michal Frankovic
48
Словакия
Samuel Barcik
30
Словакия
Denis Godla
88
Чехия
Далибор Бортнак
17
Словакия
Artur Turansky
12
Словакия
Michael Drabek
83
Словакия
Martin Bellus
23
Словакия
Lukas Vartovnik
4
Литва
Нериюс Алишаускас
6
Словакия
David Romanak
20
Канада
Jonathan Tychonick
96
Damien Giroux
26
Канада
Mathias Laferriere
93
Канада
Olivier Archambault
91
Словакия
Robert Dzugan
31
Словакия
Stefan Vallus
33
Словакия
Simon Groch
5
Словакия
Denis Toth
5
Словакия
Denis Toth
Игры 15 тур
26.10.2025
Липтовски Микулас 32
2:5
ХК Нитра
Завершен
26.10.2025
Жилина
4:3
Банска Б.
Завершен
26.10.2025
Михаловце
4:3
Спарта
Завершен
26.10.2025
Кошице
6:3
Попрад
Завершен
26.10.2025
Дукла Тренчин
3:1
Прешов
Завершен
26.10.2025
Слован Братислава
4:3
ХКМ Зволен
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00