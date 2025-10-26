Смотреть онлайн Михаловце - Спарта 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Михаловце — Спарта, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Michalovce Ice Stadium.
Превью матча Михаловце — Спарта
Команда Михаловце в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 29-38. Команда Спарта, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 19-33. Команда Михаловце в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Спарта забивает 2, пропускает 3.