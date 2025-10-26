Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Слован Братислава - ХКМ Зволен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по хоккею. Экстралига: Слован БратиславаХКМ Зволен, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ондрей Непела Арена.

МСК, 15 тур, Стадион: Ондрей Непела Арена
Чемпионат Словакии по хоккею. Экстралига
Слован Братислава
Завершен
4 : 3
26 октября 2025
ХКМ Зволен
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Слован Братислава
-
ХКМ Зволен
-
ХКМ Зволен
-
Слован Братислава
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Слован Братислава
-
ХКМ Зволен
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Слован Братислава
-

Превью матча Слован Братислава — ХКМ Зволен

Команда Слован Братислава в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 39-23. Команда ХКМ Зволен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-29. Команда Слован Братислава в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. ХКМ Зволен забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХКМ Зволен, в том матче победу одержали гостьи.

Слован Братислава Слован Братислава
56
Словакия
Fabian Andrej Licko
5
Словакия
Патрик Бачик
73
Словакия
Robert Varga
43
Чехия
Patrik Maier
49
Словакия
Samuel Takac
95
Чехия
Jonas Peterek
41
Словакия
Dominik Jendek
39
США
Liam Pecararo
82
Словакия
Tomas Kralovi
96
Словакия
Patrik Andrisik
44
Словакия
Jan Petriska
16
Словакия
Roman Kukumberg
7
Словакия
Andrej Fabus
69
Словакия
Samuel Solensky
65
Словакия
Томас Марчинко
31
Финляндия
Henri Kiviaho
52
США
Сена Аколатсе
6
Канада
Ryan O'Connor
24
Канада
Брендан Шиннимин
92
Канада
Тернер Элсон
27
Словения
Радован Бондра
ХКМ Зволен ХКМ Зволен
20
США
Джош Уэсли
9
Словакия
Marek Sramaty
43
Словакия
Matej Macek
17
Словакия
Андрей Кудрна
19
США
Коул Касселс
91
Словакия
Jozef Kukos
41
Чехия
Павел Кантор
44
Словакия
Юрай Валах
73
Словакия
Michal Beno
70
Словакия
Марек Хецл
24
Словакия
Peter Zuzin
75
Словакия
Patrik Marcinek
92
Финляндия
Joona Jaaskelainen
23
Чехия
Daniel Kowalczyk
33
Словакия
Roman Petrik
86
Словакия
Daniel Brejcak
22
Словакия
Lukas Lunter
84
Словакия
Viktor Fekiac
55
Словакия
Adam Kobolka
89
Канада
Таннер Каспик
89
Канада
Таннер Каспик

История последних встреч

Слован Братислава
Слован Братислава
ХКМ Зволен
Слован Братислава
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.09.2025
ХКМ Зволен
ХКМ Зволен
3:5
Слован Братислава
Слован Братислава
Обзор
Игры 15 тур
26.10.2025
Липтовски Микулас 32
2:5
ХК Нитра
Завершен
26.10.2025
Жилина
4:3
Банска Б.
Завершен
26.10.2025
Михаловце
4:3
Спарта
Завершен
26.10.2025
Кошице
6:3
Попрад
Завершен
26.10.2025
Дукла Тренчин
3:1
Прешов
Завершен
26.10.2025
Слован Братислава
4:3
ХКМ Зволен
Завершен
Комментарии к матчу
