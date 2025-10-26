Превью матча Слован Братислава — ХКМ Зволен

Команда Слован Братислава в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 39-23. Команда ХКМ Зволен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-29. Команда Слован Братислава в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. ХКМ Зволен забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды ХКМ Зволен, в том матче победу одержали гостьи.