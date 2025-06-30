30.06.2025
Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - Альеман де Концепкион 30.06.2025. Прямая трансляция
МСК, 132 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
15:17 21:21 18:18 15:17
69 : 73
30 июня 2025
Превью матча Труэнос Де Талька — Альеман де Концепкион
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
19
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
7
20
% реализации штрафных
53.8
71.4
