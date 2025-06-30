Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - Альеман де Концепкион 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Труэнос Де Талька — Альеман де Концепкион, 132 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .