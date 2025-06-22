Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Puerto Montt LNB2 - Муниципаль Чиллан 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Puerto Montt LNB2Муниципаль Чиллан, 132 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК, 132 тур
Чили НБЛ Сегунда
Puerto Montt LNB2
Завершен
26:19 23:15 22:16 31:10
102 : 60
22 июня 2025
Муниципаль Чиллан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Puerto Montt LNB2 — Муниципаль Чиллан

Статистика матча

2-х очк. попадания
23
11
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
20
5
% реализации штрафных
69
71.4
Игры 132 тур
30.06.2025
Арабе Вальпараисо
63:51
Стадио Италиано
Завершен
30.06.2025
Труэнос Де Талька
69:73
Альеман де Концепкион
Завершен
28.06.2025
Стадио Италиано
59:67
Арабе Вальпараисо
Завершен
23.06.2025
Арабе Вальпараисо
69:71
Стадио Италиано
Завершен
22.06.2025
Бостон Колледж
84:77
CD Illapel Basquetbol
Завершен
22.06.2025
Труэнос Де Талька
68:70
Альеман де Концепкион
Завершен
22.06.2025
Puerto Montt LNB2
102:60
Муниципаль Чиллан
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Спартак Спартак
20 Декабря
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
20 Декабря
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
20 Декабря
15:30
Ювентус Ювентус
Рома Рома
20 Декабря
22:45
Локомотив Локомотив
Авангард Авангард
20 Декабря
17:00
Vendee Fontenay Vendee Fontenay
ПСЖ ПСЖ
20 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
20 Декабря
18:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
20 Декабря
14:30
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
20 Декабря
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
20 Декабря
20:30