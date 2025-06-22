22.06.2025
Смотреть онлайн Puerto Montt LNB2 - Муниципаль Чиллан 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Puerto Montt LNB2 — Муниципаль Чиллан, 132 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК, 132 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
26:19 23:15 22:16 31:10
26:19 23:15 22:16 31:10
102 : 60
22 июня 2025
Превью матча Puerto Montt LNB2 — Муниципаль Чиллан
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
11
3-х очк. попадания
12
11
Реализовано штрафных
20
5
% реализации штрафных
69
71.4
Комментарии к матчу