22.06.2025
Смотреть онлайн Бостон Колледж - CD Illapel Basquetbol 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Бостон Колледж — CD Illapel Basquetbol, 132 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Boston College Maipu.
МСК, 132 тур, Арена: Boston College Maipu
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
20:20 23:26 26:13 15:18
84 : 77
22 июня 2025
Превью матча Бостон Колледж — CD Illapel Basquetbol
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
17
3-х очк. попадания
8
4
Реализовано штрафных
13
30
% реализации штрафных
72.2
83.3
