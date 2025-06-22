Смотреть онлайн Бостон Колледж - CD Illapel Basquetbol 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Бостон Колледж — CD Illapel Basquetbol, 132 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Boston College Maipu.