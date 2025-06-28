Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Стадио Италиано - Арабе Вальпараисо 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Стадио ИталианоАрабе Вальпараисо, 132 тур . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Manquehue Sports Club.

МСК, 132 тур, Арена: Manquehue Sports Club
Чили НБЛ Сегунда
Стадио Италиано
Завершен
15:13 24:19 8:23 12:12
59 : 67
28 июня 2025
Арабе Вальпараисо
Смотреть онлайн
Превью матча Стадио Италиано — Арабе Вальпараисо

Команда Стадио Италиано в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 июня 2025 на поле команды Арабе Вальпараисо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Стадио Италиано
Стадио Италиано
Арабе Вальпараисо
Стадио Италиано
0 побед
1 победа
0%
100%
30.06.2025
Арабе Вальпараисо
Арабе Вальпараисо
63:51
Стадио Италиано
Стадио Италиано
Статистика матча

2-х очк. попадания
13
21
3-х очк. попадания
9
4
Реализовано штрафных
6
13
% реализации штрафных
54.5
68.4
Игры 132 тур
30.06.2025
Арабе Вальпараисо
63:51
Стадио Италиано
Завершен
30.06.2025
Труэнос Де Талька
69:73
Альеман де Концепкион
Завершен
28.06.2025
Стадио Италиано
59:67
Арабе Вальпараисо
Завершен
