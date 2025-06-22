22.06.2025
Смотреть онлайн Труэнос Де Талька - Альеман де Концепкион 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили НБЛ Сегунда: Труэнос Де Талька — Альеман де Концепкион, 132 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 132 тур
Чили НБЛ Сегунда
Завершен
18:12 13:20 14:26 23:12
68 : 70
22 июня 2025
Превью матча Труэнос Де Талька — Альеман де Концепкион
История последних встреч
Труэнос Де Талька
Альеман де Концепкион
0 побед
1 победа
0%
100%
30.06.2025
Труэнос Де Талька
69:73
Альеман де Концепкион
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
19
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
9
11
% реализации штрафных
75
61.1
Комментарии к матчу