30.06.2025

Смотреть онлайн Арабе Вальпараисо - Стадио Италиано 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили НБЛ Сегунда: Арабе ВальпараисоСтадио Италиано, 132 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Colegio Los Leones.

МСК, 132 тур, Арена: Gimnasio Colegio Los Leones
Чили НБЛ Сегунда
Арабе Вальпараисо
Завершен
6:8 18:10 13:17 26:16
63 : 51
30 июня 2025
Стадио Италиано
Превью матча Арабе Вальпараисо — Стадио Италиано

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
19
3-х очк. попадания
2
2
Реализовано штрафных
17
7
% реализации штрафных
70.8
70
Игры 132 тур
30.06.2025
Арабе Вальпараисо
63:51
Стадио Италиано
Завершен
30.06.2025
Труэнос Де Талька
69:73
Альеман де Концепкион
Завершен
