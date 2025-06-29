Смотреть онлайн США - Польша 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины: США — Польша, 1 тур . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Превью матча США — Польша
Команда США в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Польша, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.