18.07.2025

Смотреть онлайн Бразилия - Япония 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная Лига наций. Мужчины: БразилияЯпония, 1 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Бразилия
Завершен
25:21 25:23 28:26
3 : 0
18 июля 2025
Япония
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Япония первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Бразилия со счетом 25-21
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Бразилия со счетом 25-23
Сет 3. Команда Япония первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Япония первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Япония первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Бразилия — Япония

