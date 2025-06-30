Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн США - Италия 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная Лига наций. Мужчины: СШАИталия, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
США
Завершен
21:25 22:25 18:25
0 : 3
30 июня 2025
Италия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Италия первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Италия первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Италия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Италия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Италия со счетом 21-25
Сет 2. Команда США первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда США первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Италия первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Италия первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Италия со счетом 22-25
Сет 3. Команда Италия первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Италия первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Италия первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 20 очков

Превью матча США — Италия

Игры 1 тур
20.07
Франция Франция Польша Польша
2
3
30
32
25
20
20
25
25
23
12
15
Завершен
20.07
Сербия Сербия Словения Словения
2
3
21
25
25
23
25
23
18
25
15
17
Завершен
20.07
Болгария Болгария Иран Иран
0
3
17
25
17
25
16
25
Завершен
20.07
Нидерланды Нидерланды Италия Италия
0
3
13
25
22
25
19
25
Завершен
20.07
Китай Китай Куба Куба
3
2
20
25
25
23
15
25
25
22
19
17
Завершен
20.07
Украина Украина Канада Канада
1
3
21
25
27
25
29
31
21
25
Завершен
20.07
Германия Германия Бразилия Бразилия
1
3
25
21
23
25
20
25
21
25
Завершен
20.07
Türkiye Türkiye Аргентина Аргентина
2
3
25
18
21
25
19
25
25
17
15
17
Завершен
19.07
Иран Иран Франция Франция
0
3
24
26
16
25
24
26
Завершен
19.07
Словения Словения Италия Италия
0
3
22
25
20
25
23
25
Завершен
19.07
Болгария Болгария Польша Польша
3
2
17
25
25
22
25
23
27
29
15
11
Завершен
19.07
Сербия Сербия Канада Канада
3
1
15
25
25
22
25
18
25
22
Завершен
19.07
Германия Германия США США
3
2
25
22
22
25
17
25
25
15
15
12
Завершен
19.07
Türkiye Türkiye Бразилия Бразилия
1
3
22
25
24
26
25
22
22
25
Завершен
18.07
Китай Китай Болгария Болгария
0
3
23
25
16
25
24
26
Завершен
18.07
Нидерланды Нидерланды Канада Канада
0
3
22
25
20
25
15
25
Завершен
18.07
Украина Украина Сербия Сербия
0
3
22
25
19
25
17
25
Завершен
18.07
Куба Куба Франция Франция
2
3
25
20
15
25
25
23
21
25
9
15
Завершен
18.07
Бразилия Бразилия Япония Япония
3
0
25
21
25
23
28
26
Завершен
18.07
Аргентина Аргентина США США
1
3
23
25
25
20
20
25
23
25
Завершен
17.07
Нидерланды Нидерланды Словения Словения
0
3
18
25
19
25
21
25
Завершен
17.07
Куба Куба Польша Польша
3
1
22
25
25
19
25
21
26
24
Завершен
17.07
Украина Украина Италия Италия
2
3
15
25
20
25
25
16
25
23
10
15
Завершен
17.07
Китай Китай Иран Иран
0
3
26
28
21
25
17
25
Завершен
17.07
Аргентина Аргентина Япония Япония
2
3
25
23
25
23
21
25
23
25
13
15
Завершен
17.07
Türkiye Türkiye Германия Германия
3
1
29
27
25
22
18
25
30
28
Завершен
16.07
Канада Канада Словения Словения
1
3
25
21
21
25
19
25
21
25
Завершен
16.07
Иран Иран Польша Польша
2
3
19
25
25
23
18
25
25
21
8
15
Завершен
16.07
Болгария Болгария Куба Куба
2
3
25
23
16
25
25
23
25
27
13
15
Завершен
16.07
Сербия Сербия Италия Италия
0
3
15
25
14
25
16
25
Завершен
16.07
Украина Украина Нидерланды Нидерланды
3
2
25
21
20
25
20
25
26
24
15
13
Завершен
16.07
Китай Китай Франция Франция
1
3
25
22
22
25
23
25
17
25
Завершен
16.07
Германия Германия Япония Япония
1
3
25
21
20
25
23
25
20
25
Завершен
30.06
США США Италия Италия
0
3
21
25
22
25
18
25
Завершен
30.06
Бразилия Бразилия Польша Польша
3
1
25
21
25
21
21
25
28
26
Завершен
29.06
Германия Германия Сербия Сербия
3
1
25
20
25
21
23
25
25
17
Завершен
29.06
Китай Китай Канада Канада
0
3
23
25
20
25
23
25
Завершен
29.06
Болгария Болгария Украина Украина
1
3
25
20
19
25
24
26
22
25
Завершен
29.06
Куба Куба Аргентина Аргентина
2
3
25
23
23
25
21
25
25
21
11
15
Завершен
29.06
Türkiye Türkiye Франция Франция
0
3
20
25
18
25
19
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Трактор Трактор
29 Декабря
17:00
Рома Рома
Дженоа Дженоа
29 Декабря
22:45
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Норильск Норильск
29 Декабря
15:00
Барс Барс
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
29 Декабря
13:00
Триест Триест
Виртус Болонья Виртус Болонья
29 Декабря
22:30
Милан Милан
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
29 Декабря
22:00
Парма Пермь Парма Пермь
Нижний Новгород Нижний Новгород
29 Декабря
17:30
Давос Давос
ХИФК ХИФК
29 Декабря
22:15
Барселона Барселона
Сарагоса Сарагоса
29 Декабря
20:00
Брэдфорд Брэдфорд
Порт Вейл Порт Вейл
29 Декабря
22:45