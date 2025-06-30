Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины : Бразилия — Польша , 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Бразилия — Польша

Команда Бразилия в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Польша, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 сентября 2025 на поле команды Польша, в том матче победу одержали хозяева.