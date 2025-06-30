Смотреть онлайн Бразилия - Польша 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины: Бразилия — Польша, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Бразилия — Польша
Команда Бразилия в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Польша, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 сентября 2025 на поле команды Польша, в том матче победу одержали хозяева.