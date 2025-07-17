17.07.2025
Смотреть онлайн Аргентина - Япония 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины: Аргентина — Япония, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Япония первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Япония первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Аргентина со счетом 25-23
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Япония первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Аргентина со счетом 25-23
Сет 3. Команда Япония первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Япония первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Япония первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Япония первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Япония со счетом 21-25
Сет 4. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Япония первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Япония первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Япония со счетом 23-25
Сет 5. Команда Япония первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Япония первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Япония первая набрала 15 очков
