17.07.2025

Смотреть онлайн Аргентина - Япония 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная Лига наций. Мужчины: АргентинаЯпония, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 13:20 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Аргентина
Завершен
25:23 25:23 21:25 23:25 13:15
2 : 3
17 июля 2025
Япония
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Япония первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Япония первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Аргентина со счетом 25-23
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Япония первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Аргентина со счетом 25-23
Сет 3. Команда Япония первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Япония первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Япония первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Япония первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Япония со счетом 21-25
Сет 4. Команда Аргентина первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Япония первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Япония первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аргентина первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Япония со счетом 23-25
Сет 5. Команда Япония первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Япония первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Япония первая набрала 15 очков

Превью матча Аргентина — Япония

