Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины : Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W) , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W)

Команда Regatas Lima (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Regatas Lima (W), в том матче победу одержали хозяева.