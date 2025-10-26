Смотреть онлайн Regatas Lima (W) - Deportivo Wanka (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
25:10 25:20 25:22
Превью матча Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W)
Команда Regatas Lima (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Regatas Lima (W), в том матче победу одержали хозяева.