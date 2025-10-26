Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Regatas Lima (W) - Deportivo Wanka (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруЧемпионат Перу. Женщины: Regatas Lima (W)Deportivo Wanka (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Regatas Lima (W)
Завершен
25:10 25:20 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Deportivo Wanka (W)
Превью матча Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W)

Команда Regatas Lima (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Regatas Lima (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Regatas Lima (W)
Regatas Lima (W)
Deportivo Wanka (W)
Regatas Lima (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Regatas Lima (W)
Regatas Lima (W)
3:0
Deportivo Wanka (W)
Deportivo Wanka (W)
Игры 1 тур
27.10
Circolo (W) Circolo (W) Atletico Atenea (W) Atletico Atenea (W)
1
3
26
28
25
20
21
25
19
25
Завершен
26.10
Alianza Lima (W) Alianza Lima (W) Kazoku Voleibol (W) Kazoku Voleibol (W)
3
0
25
16
25
12
25
11
Завершен
26.10
Regatas Lima (W) Regatas Lima (W) Deportivo Wanka (W) Deportivo Wanka (W)
3
0
25
10
25
20
25
22
Завершен
25.10
Grupo Soan (W) Grupo Soan (W) Rebaza Acosta (W) Rebaza Acosta (W)
2
3
25
22
16
25
25
14
23
25
9
15
Завершен
26.05
Альянса Лима - Женщины Альянса Лима - Женщины Регатас Лима - Женщины Регатас Лима - Женщины
3
0
25
15
25
21
25
16
Завершен
