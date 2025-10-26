26.10.2025
Смотреть онлайн Alianza Lima (W) - Kazoku Voleibol (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Alianza Lima (W) — Kazoku Voleibol (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Завершен
25:16 25:12 25:11
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Alianza Lima (W) со счетом 25-16
Сет 2. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Alianza Lima (W) со счетом 25-12
Сет 3. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Alianza Lima (W) первая набрала 20 очков
