25.10.2025

Смотреть онлайн Grupo Soan (W) - Rebaza Acosta (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруЧемпионат Перу. Женщины: Grupo Soan (W)Rebaza Acosta (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Grupo Soan (W)
Завершен
25:22 16:25 25:14 23:25 9:15
2 : 3
25 октября 2025
Rebaza Acosta (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Grupo Soan (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Rebaza Acosta (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Grupo Soan (W) со счетом 25-14
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Rebaza Acosta (W) со счетом 23-25
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Grupo Soan (W) — Rebaza Acosta (W)

Игры 1 тур
27.10
Circolo (W) Circolo (W) Atletico Atenea (W) Atletico Atenea (W)
1
3
26
28
25
20
21
25
19
25
Завершен
26.10
Alianza Lima (W) Alianza Lima (W) Kazoku Voleibol (W) Kazoku Voleibol (W)
3
0
25
16
25
12
25
11
Завершен
26.10
Regatas Lima (W) Regatas Lima (W) Deportivo Wanka (W) Deportivo Wanka (W)
3
0
25
10
25
20
25
22
Завершен
25.10
Grupo Soan (W) Grupo Soan (W) Rebaza Acosta (W) Rebaza Acosta (W)
2
3
25
22
16
25
25
14
23
25
9
15
Завершен
