25.10.2025
Смотреть онлайн Grupo Soan (W) - Rebaza Acosta (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Grupo Soan (W) — Rebaza Acosta (W), 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Завершен
25:22 16:25 25:14 23:25 9:15
25:22 16:25 25:14 23:25 9:15
2 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Grupo Soan (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Rebaza Acosta (W) со счетом 16-25
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Grupo Soan (W) со счетом 25-14
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Grupo Soan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Rebaza Acosta (W) со счетом 23-25
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Rebaza Acosta (W) первая набрала 15 очков
Превью матча Grupo Soan (W) — Rebaza Acosta (W)
Комментарии к матчу