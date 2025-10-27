27.10.2025
Смотреть онлайн Circolo (W) - Atletico Atenea (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Circolo (W) — Atletico Atenea (W), 1 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Завершен
26:28 25:20 21:25 19:25
26:28 25:20 21:25 19:25
1 : 3
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Atletico Atenea (W) со счетом 26-28
Сет 2. Команда Circolo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Circolo (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Circolo (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Circolo (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Circolo (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Circolo (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Atletico Atenea (W) со счетом 21-25
Сет 4. Команда Circolo (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Atletico Atenea (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Circolo (W) — Atletico Atenea (W)
Комментарии к матчу