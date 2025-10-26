26.10.2025
Смотреть онлайн Regatas Lima (W) - Deportivo Wanka (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Перу. Женщины
Завершен
25:10 25:20 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Regatas Lima (W) со счетом 25-10
Сет 2. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Regatas Lima (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Regatas Lima (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Regatas Lima (W) — Deportivo Wanka (W)
История последних встреч
Regatas Lima (W)
Deportivo Wanka (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Regatas Lima (W)
3:0
Deportivo Wanka (W)
