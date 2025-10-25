25.10.2025
Смотреть онлайн Clube Kairos (W) - AAS Mamede (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии женский: Clube Kairos (W) — AAS Mamede (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Португалии женский
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Clube Kairos (W) — AAS Mamede (W)
История последних встреч
Clube Kairos (W)
AAS Mamede (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Clube Kairos (W)
3:0
AAS Mamede (W)
