Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Clube Kairos (W) - AAS Mamede (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияЧемпионат Португалии женский: Clube Kairos (W)AAS Mamede (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Португалии женский
Clube Kairos (W)
Отменен
- : -
25 октября 2025
AAS Mamede (W)
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Clube Kairos (W) — AAS Mamede (W)

История последних встреч

Clube Kairos (W)
Clube Kairos (W)
AAS Mamede (W)
Clube Kairos (W)
1 победа
0 побед
100%
0%
25.10.2025
Clube Kairos (W)
Clube Kairos (W)
3:0
AAS Mamede (W)
AAS Mamede (W)
Обзор
Игры 3 тур
26.10
Benfica (W) Benfica (W) FC Porto (W) FC Porto (W)
1
3
18
25
26
24
17
25
20
25
Завершен
26.10
Esmoriz GC (W) Esmoriz GC (W) Vitoria SC (W) Vitoria SC (W)
0
3
13
25
15
25
18
25
Завершен
26.10
Leixoes (W) Leixoes (W) Castelo Maia (W) Castelo Maia (W)
3
0
25
19
25
22
25
17
Завершен
26.10
Фиаис (жен) Фиаис (жен) СК Брага (Ж) СК Брага (Ж)
0
3
15
25
18
25
17
25
Завершен
26.10
Porto Volei 2014 (W) Porto Volei 2014 (W) Sporting CP (W) Sporting CP (W)
0
3
17
25
23
25
18
25
Завершен
25.10
Clube Kairos (W) Clube Kairos (W) AAS Mamede (W) AAS Mamede (W)
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
Краснодар Краснодар
Оренбург Оренбург
26 Ноября
18:00