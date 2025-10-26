Смотреть онлайн Benfica (W) - FC Porto (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии женский: Benfica (W) — FC Porto (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Benfica (W) — FC Porto (W)
Команда Benfica (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда FC Porto (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.