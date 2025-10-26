26.10.2025
Смотреть онлайн Esmoriz GC (W) - Vitoria SC (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии женский: Esmoriz GC (W) — Vitoria SC (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Чемпионат Португалии женский
Завершен
13:25 15:25 18:25
13:25 15:25 18:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Vitoria SC (W) со счетом 13-25
Сет 2. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Vitoria SC (W) со счетом 15-25
Сет 3. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Vitoria SC (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Esmoriz GC (W) — Vitoria SC (W)
Комментарии к матчу