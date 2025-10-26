Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Porto Volei 2014 (W) - Sporting CP (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияЧемпионат Португалии женский: Porto Volei 2014 (W)Sporting CP (W), 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Португалии женский
Porto Volei 2014 (W)
Завершен
17:25 23:25 18:25
0 : 3
26 октября 2025
Sporting CP (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Sporting CP (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sporting CP (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Sporting CP (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sporting CP (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Sporting CP (W) со счетом 17-25
Сет 2. Команда Sporting CP (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sporting CP (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sporting CP (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sporting CP (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Sporting CP (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Porto Volei 2014 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sporting CP (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sporting CP (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Sporting CP (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Porto Volei 2014 (W) — Sporting CP (W)

Команда Porto Volei 2014 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Sporting CP (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 3 тур
26.10
Benfica (W) Benfica (W) FC Porto (W) FC Porto (W)
1
3
18
25
26
24
17
25
20
25
Завершен
26.10
Esmoriz GC (W) Esmoriz GC (W) Vitoria SC (W) Vitoria SC (W)
0
3
13
25
15
25
18
25
Завершен
26.10
Leixoes (W) Leixoes (W) Castelo Maia (W) Castelo Maia (W)
3
0
25
19
25
22
25
17
Завершен
26.10
Фиаис (жен) Фиаис (жен) СК Брага (Ж) СК Брага (Ж)
0
3
15
25
18
25
17
25
Завершен
26.10
Porto Volei 2014 (W) Porto Volei 2014 (W) Sporting CP (W) Sporting CP (W)
0
3
17
25
23
25
18
25
Завершен
25.10
Clube Kairos (W) Clube Kairos (W) AAS Mamede (W) AAS Mamede (W)
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
