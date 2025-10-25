25.10.2025
Смотреть онлайн Clube Kairos (W) - AAS Mamede (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии женский: Clube Kairos (W) — AAS Mamede (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Португалии женский
Завершен
25:13 25:17 25:16
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Clube Kairos (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Clube Kairos (W) со счетом 25-17
Сет 3. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Clube Kairos (W) первая набрала 20 очков
