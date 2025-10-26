26.10.2025
Смотреть онлайн Пьяченца - Милан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия: Суперлига: Пьяченца — Милан, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pala Banca di Piacenza.
МСК, 2 тур, Стадион: Pala Banca di Piacenza
Италия: Суперлига
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Милан первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Милан первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Piacenza первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Piacenza первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Piacenza со счетом 28-26
Сет 2. Команда Милан первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Милан первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Милан первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Милан первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Милан со счетом 14-25
Сет 3. Команда Piacenza первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Piacenza первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Piacenza первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Piacenza первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Piacenza со счетом 25-17
Сет 4. Команда Piacenza первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Piacenza первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Piacenza первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Piacenza первая набрала 20 очков
Превью матча Пьяченца — Милан
Комментарии к матчу