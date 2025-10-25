25.10.2025
Смотреть онлайн Видекс Гроттаззолина - Верона 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия: Суперлига: Видекс Гроттаззолина — Верона, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе A.S.D. M & G School Volleyball.
МСК, 2 тур, Стадион: A.S.D. M & G School Volleyball
Италия: Суперлига
Завершен
21:25 17:25 20:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Верона первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Верона первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Верона со счетом 21-25
Сет 2. Команда Верона первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Верона со счетом 17-25
Сет 3. Команда Верона первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Верона первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Видекс Гроттаззолина — Верона
Комментарии к матчу