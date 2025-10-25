Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Видекс Гроттаззолина - Верона 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия: Суперлига: Видекс ГроттаззолинаВерона, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе A.S.D. M & G School Volleyball.

МСК, 2 тур, Стадион: A.S.D. M & G School Volleyball
Италия: Суперлига
Видекс Гроттаззолина
Завершен
21:25 17:25 20:25
0 : 3
25 октября 2025
Верона
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Верона первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Верона первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Верона со счетом 21-25
Сет 2. Команда Верона первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Верона со счетом 17-25
Сет 3. Команда Верона первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Верона первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Верона первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Верона первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Видекс Гроттаззолина — Верона

Игры 2 тур
26.10
Перуджа Перуджа Кучине-Лубе Кучине-Лубе
3
2
25
15
22
25
25
20
23
25
15
11
Завершен
26.10
Модена Модена Монза Монза
2
0
25
19
25
17
24
24
Завершен
26.10
Пьяченца Пьяченца Милан Милан
3
1
28
26
14
25
25
17
25
18
Завершен
26.10
Кунео Кунео Цистерна Цистерна
3
0
25
19
25
18
25
19
Завершен
26.10
Тренто Тренто Падуя Падуя
3
0
25
21
25
21
28
26
Завершен
25.10
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина Верона Верона
0
3
21
25
17
25
20
25
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
