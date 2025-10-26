Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Тренто - Падуя 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия: Суперлига: ТрентоПадуя, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BLM Group Arena.

МСК, 2 тур, Стадион: BLM Group Arena
Италия: Суперлига
Тренто
Завершен
25:21 25:21 28:26
3 : 0
26 октября 2025
Падуя
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Тренто первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Тренто первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Тренто первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Тренто первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Тренто со счетом 25-21
Сет 2. Команда Тренто первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Тренто первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Тренто первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Тренто первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Тренто со счетом 25-21
Сет 3. Команда Тренто первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Тренто первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Тренто первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Тренто первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев

Превью матча Тренто — Падуя

Команда Тренто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Падуя, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30