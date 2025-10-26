Смотреть онлайн Тренто - Падуя 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия: Суперлига: Тренто — Падуя, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BLM Group Arena.
Превью матча Тренто — Падуя
Команда Тренто в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Падуя, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.