Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Перуджа - Кучине-Лубе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия: Суперлига: ПеруджаКучине-Лубе, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaEvangelisti.

МСК, 2 тур, Стадион: PalaEvangelisti
Италия: Суперлига
Перуджа
Завершен
25:15 22:25 25:20 23:25 15:11
3 : 2
26 октября 2025
Кучине-Лубе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Перуджа первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Перуджа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перуджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Перуджа первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Перуджа со счетом 25-15
Сет 2. Команда Перуджа первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Перуджа первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Civitanova первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Civitanova первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Civitanova со счетом 22-25
Сет 3. Команда Перуджа первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Перуджа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перуджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Перуджа первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Перуджа со счетом 25-20
Сет 4. Команда Перуджа первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Перуджа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Перуджа первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Civitanova первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Civitanova со счетом 23-25
Сет 5. Команда Civitanova первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Перуджа первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Перуджа первая набрала 15 очков

Превью матча Перуджа — Кучине-Лубе

Команда Перуджа в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Кучине-Лубе, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 2 тур
26.10
Перуджа Перуджа Кучине-Лубе Кучине-Лубе
3
2
25
15
22
25
25
20
23
25
15
11
Завершен
26.10
Модена Модена Монза Монза
2
0
25
19
25
17
24
24
Завершен
26.10
Пьяченца Пьяченца Милан Милан
3
1
28
26
14
25
25
17
25
18
Завершен
26.10
Кунео Кунео Цистерна Цистерна
3
0
25
19
25
18
25
19
Завершен
26.10
Тренто Тренто Падуя Падуя
3
0
25
21
25
21
28
26
Завершен
25.10
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина Верона Верона
0
3
21
25
17
25
20
25
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Будучност Будучност
Ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm
18 Ноября
21:00
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
ХК Фрёлунда ХК Фрёлунда
Гренобль Гренобль
18 Ноября
21:00
Шлёнск Вроцлав Шлёнск Вроцлав
Бахчешехир Коледжи Бахчешехир Коледжи
18 Ноября
21:00
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45