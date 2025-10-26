26.10.2025
Смотреть онлайн Модена - Монза 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия: Суперлига: Модена — Монза, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе PalaPanini.
МСК, 2 тур, Стадион: PalaPanini
Италия: Суперлига
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Модена первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Монза первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Модена первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Модена первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Модена со счетом 25-19
Сет 2. Команда Монза первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Модена первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Модена первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Модена первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Модена со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 3. Команда Модена первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Монза первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Монза первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Монза первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Модена — Монза
Комментарии к матчу