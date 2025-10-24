Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн СК Фрайбург - Barock Volleys Ludwigsburg 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: СК ФрайбургBarock Volleys Ludwigsburg, 2 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Бундеслига, Чемпионат Германии
СК Фрайбург
Завершен
22:25 22:25 20:25
0 : 3
24 октября 2025
Barock Volleys Ludwigsburg
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда СК Фрайбург первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда СК Фрайбург первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Barock Volleys Ludwigsburg со счетом 22-25
Сет 2. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Barock Volleys Ludwigsburg со счетом 22-25
Сет 3. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Barock Volleys Ludwigsburg первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча СК Фрайбург — Barock Volleys Ludwigsburg

Команда СК Фрайбург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Barock Volleys Ludwigsburg, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 2 тур
26.10
Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг
3
0
25
21
25
12
25
12
Завершен
26.10
АСВ Дачау АСВ Дачау Карлсруэ ССК Карлсруэ ССК
1
3
25
17
22
25
21
25
18
25
Завершен
25.10
СВГ Люнебург СВГ Люнебург VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland
0
1
0
1
Завершен
25.10
СК Варнемюнде СК Варнемюнде Нетцхопперс Нетцхопперс
1
3
20
25
29
27
18
25
22
25
Завершен
24.10
СК Фрайбург СК Фрайбург Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg
0
3
22
25
22
25
20
25
Завершен
24.10
СВД Дюрен СВД Дюрен Берлин Воллейс Берлин Воллейс
3
2
25
16
18
25
22
25
25
23
15
9
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
13 Ноября
19:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
13 Ноября
19:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45