26.10.2025
Смотреть онлайн АСВ Дачау - Карлсруэ ССК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: АСВ Дачау — Карлсруэ ССК, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Бундеслига, Чемпионат Германии
Завершен
25:17 22:25 21:25 18:25
25:17 22:25 21:25 18:25
1 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АСВ Дачау со счетом 25-17
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Карлсруэ ССК со счетом 22-25
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Карлсруэ ССК со счетом 21-25
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча АСВ Дачау — Карлсруэ ССК
Комментарии к матчу