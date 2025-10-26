Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн АСВ Дачау - Карлсруэ ССК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: АСВ ДачауКарлсруэ ССК, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Бундеслига, Чемпионат Германии
АСВ Дачау
Завершен
25:17 22:25 21:25 18:25
1 : 3
26 октября 2025
Карлсруэ ССК
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда АСВ Дачау первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда АСВ Дачау со счетом 25-17
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Карлсруэ ССК со счетом 22-25
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Карлсруэ ССК со счетом 21-25
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Карлсруэ ССК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча АСВ Дачау — Карлсруэ ССК

Игры 2 тур
26.10
Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг
3
0
25
21
25
12
25
12
Завершен
26.10
АСВ Дачау АСВ Дачау Карлсруэ ССК Карлсруэ ССК
1
3
25
17
22
25
21
25
18
25
Завершен
25.10
СВГ Люнебург СВГ Люнебург VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland
0
1
0
1
Завершен
25.10
СК Варнемюнде СК Варнемюнде Нетцхопперс Нетцхопперс
1
3
20
25
29
27
18
25
22
25
Завершен
24.10
СК Фрайбург СК Фрайбург Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg
0
3
22
25
22
25
20
25
Завершен
24.10
СВД Дюрен СВД Дюрен Берлин Воллейс Берлин Воллейс
3
2
25
16
18
25
22
25
25
23
15
9
Завершен
