Смотреть онлайн Гелиос Гризлис Гизен - ТСВ Унтерхахинг 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: Гелиос Гризлис Гизен — ТСВ Унтерхахинг, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volksbank Arena.
25:21 25:12 25:12
Превью матча Гелиос Гризлис Гизен — ТСВ Унтерхахинг
Команда Гелиос Гризлис Гизен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда ТСВ Унтерхахинг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.