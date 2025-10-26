Смотреть онлайн Гелиос Гризлис Гизен - ТСВ Унтерхахинг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: Гелиос Гризлис Гизен — ТСВ Унтерхахинг, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volksbank Arena.