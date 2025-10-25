Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн СВГ Люнебург - VOLLEY GOATS Mitteldeutschland 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияБундеслига, Чемпионат Германии: СВГ ЛюнебургVOLLEY GOATS Mitteldeutschland, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе LKH Arena.

МСК, 2 тур, Стадион: LKH Arena
Бундеслига, Чемпионат Германии
СВГ Люнебург
Завершен
0:1
0 : 1
25 октября 2025
VOLLEY GOATS Mitteldeutschland
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча СВГ Люнебург — VOLLEY GOATS Mitteldeutschland

Команда СВГ Люнебург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.

Игры 2 тур
26.10
Гелиос Гризлис Гизен Гелиос Гризлис Гизен ТСВ Унтерхахинг ТСВ Унтерхахинг
3
0
25
21
25
12
25
12
Завершен
26.10
АСВ Дачау АСВ Дачау Карлсруэ ССК Карлсруэ ССК
1
3
25
17
22
25
21
25
18
25
Завершен
25.10
СВГ Люнебург СВГ Люнебург VOLLEY GOATS Mitteldeutschland VOLLEY GOATS Mitteldeutschland
0
1
0
1
Завершен
25.10
СК Варнемюнде СК Варнемюнде Нетцхопперс Нетцхопперс
1
3
20
25
29
27
18
25
22
25
Завершен
24.10
СК Фрайбург СК Фрайбург Barock Volleys Ludwigsburg Barock Volleys Ludwigsburg
0
3
22
25
22
25
20
25
Завершен
24.10
СВД Дюрен СВД Дюрен Берлин Воллейс Берлин Воллейс
3
2
25
16
18
25
22
25
25
23
15
9
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15