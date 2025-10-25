Смотреть онлайн СК Варнемюнде - Нетцхопперс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Бундеслига, Чемпионат Германии: СК Варнемюнде — Нетцхопперс, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
20:25 29:27 18:25 22:25
Превью матча СК Варнемюнде — Нетцхопперс
Команда СК Варнемюнде в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Нетцхопперс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.