25.10.2025

Смотреть онлайн TSV Hartberg (W) - PSV Salzburg (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga Women: TSV Hartberg (W)PSV Salzburg (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gymnasium Hartberg.

МСК, 4 тур, Стадион: Gymnasium Hartberg
Austria 1.Bundesliga Women
TSV Hartberg (W)
Завершен
27:25 25:21 25:21
3 : 0
25 октября 2025
PSV Salzburg (W)
Смотреть онлайн
Превью матча TSV Hartberg (W) — PSV Salzburg (W)

Игры 4 тур
26.10
UVC Graz (W) UVC Graz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
3
1
25
12
23
25
26
24
27
25
Завершен
26.10
Sportunion St Polten (W) Sportunion St Polten (W) Linz Steg (W) Linz Steg (W)
0
3
21
25
13
25
14
24
Завершен
25.10
Bisamberg/Hol (W) Bisamberg/Hol (W) SG Sokol/Post (W) SG Sokol/Post (W)
0
3
12
25
15
25
14
25
Завершен
25.10
ATSC Klagenfurt (W) ATSC Klagenfurt (W) ASKO Purgstall (W) ASKO Purgstall (W)
3
0
25
11
25
21
25
14
Завершен
25.10
TSV Hartberg (W) TSV Hartberg (W) PSV Salzburg (W) PSV Salzburg (W)
3
0
27
25
25
21
25
21
Завершен
Комментарии к матчу
