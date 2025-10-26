26.10.2025
Смотреть онлайн Sportunion St Polten (W) - Linz Steg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga Women: Sportunion St Polten (W) — Linz Steg (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Austria 1.Bundesliga Women
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Linz Steg (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Linz Steg (W) со счетом 13-25
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
