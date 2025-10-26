Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Sportunion St Polten (W) - Linz Steg (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga Women: Sportunion St Polten (W)Linz Steg (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Austria 1.Bundesliga Women
Sportunion St Polten (W)
Завершен
21:25 13:25 14:24
0 : 3
26 октября 2025
Linz Steg (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Linz Steg (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Linz Steg (W) со счетом 13-25
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Linz Steg (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Sportunion St Polten (W) — Linz Steg (W)

Игры 4 тур
26.10
UVC Graz (W) UVC Graz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
3
1
25
12
23
25
26
24
27
25
Завершен
26.10
Sportunion St Polten (W) Sportunion St Polten (W) Linz Steg (W) Linz Steg (W)
0
3
21
25
13
25
14
24
Завершен
25.10
Bisamberg/Hol (W) Bisamberg/Hol (W) SG Sokol/Post (W) SG Sokol/Post (W)
0
3
12
25
15
25
14
25
Завершен
25.10
ATSC Klagenfurt (W) ATSC Klagenfurt (W) ASKO Purgstall (W) ASKO Purgstall (W)
3
0
25
11
25
21
25
14
Завершен
25.10
TSV Hartberg (W) TSV Hartberg (W) PSV Salzburg (W) PSV Salzburg (W)
3
0
27
25
25
21
25
21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Барыс Барыс
15 Ноября
17:00
Tundra Esports Tundra Esports
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Ноября
20:00
BESTIA BESTIA
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
15 Ноября
21:00
ХК Сочи ХК Сочи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
15 Ноября
17:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
15 Ноября
17:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
КооКоо КооКоо
15 Ноября
18:00
FaZe FaZe
Team Falcons Team Falcons
15 Ноября
16:30
Сайпа Сайпа
Лукко Лукко
15 Ноября
18:00
Таппара Таппара
Пеликанс Пеликанс
15 Ноября
18:00
ХПК ХПК
Ильвес Ильвес
15 Ноября
18:00