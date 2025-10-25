Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Bisamberg/Hol (W) - SG Sokol/Post (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga Women: Bisamberg/Hol (W)SG Sokol/Post (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Franz Guggenberger Sporthalle.

МСК, 4 тур, Стадион: Franz Guggenberger Sporthalle
Austria 1.Bundesliga Women
Bisamberg/Hol (W)
Завершен
12:25 15:25 14:25
0 : 3
25 октября 2025
SG Sokol/Post (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SG Sokol/Post (W) со счетом 12-25
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SG Sokol/Post (W) со счетом 15-25
Сет 3. Команда Bisamberg/Hol (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Bisamberg/Hol (W) — SG Sokol/Post (W)

Игры 4 тур
26.10
UVC Graz (W) UVC Graz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
3
1
25
12
23
25
26
24
27
25
Завершен
26.10
Sportunion St Polten (W) Sportunion St Polten (W) Linz Steg (W) Linz Steg (W)
0
3
21
25
13
25
14
24
Завершен
25.10
Bisamberg/Hol (W) Bisamberg/Hol (W) SG Sokol/Post (W) SG Sokol/Post (W)
0
3
12
25
15
25
14
25
Завершен
25.10
ATSC Klagenfurt (W) ATSC Klagenfurt (W) ASKO Purgstall (W) ASKO Purgstall (W)
3
0
25
11
25
21
25
14
Завершен
25.10
TSV Hartberg (W) TSV Hartberg (W) PSV Salzburg (W) PSV Salzburg (W)
3
0
27
25
25
21
25
21
Завершен
