25.10.2025
Смотреть онлайн Bisamberg/Hol (W) - SG Sokol/Post (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga Women: Bisamberg/Hol (W) — SG Sokol/Post (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Franz Guggenberger Sporthalle.
МСК, 4 тур, Стадион: Franz Guggenberger Sporthalle
Austria 1.Bundesliga Women
Завершен
12:25 15:25 14:25
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SG Sokol/Post (W) со счетом 12-25
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда SG Sokol/Post (W) со счетом 15-25
Сет 3. Команда Bisamberg/Hol (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда SG Sokol/Post (W) первая набрала 20 очков
