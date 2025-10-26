Смотреть онлайн UVC Graz (W) - VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga Women: UVC Graz (W) — VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Unionhalle Graz.
25:12 23:25 26:24 27:25
Превью матча UVC Graz (W) — VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
Команда UVC Graz (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.