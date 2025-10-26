Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн UVC Graz (W) - VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 1.Bundesliga Women: UVC Graz (W)VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W), 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Unionhalle Graz.

МСК, 4 тур, Стадион: Unionhalle Graz
Austria 1.Bundesliga Women
UVC Graz (W)
Завершен
25:12 23:25 26:24 27:25
3 : 1
26 октября 2025
VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда UVC Graz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UVC Graz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UVC Graz (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда UVC Graz (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда UVC Graz (W) со счетом 25-12
Сет 2. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда UVC Graz (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда UVC Graz (W) со счетом 26-24
Тайм-аут
Сет 4. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда UVC Graz (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча UVC Graz (W) — VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)

Команда UVC Graz (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
26.10
UVC Graz (W) UVC Graz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)
3
1
25
12
23
25
26
24
27
25
Завершен
26.10
Sportunion St Polten (W) Sportunion St Polten (W) Linz Steg (W) Linz Steg (W)
0
3
21
25
13
25
14
24
Завершен
25.10
Bisamberg/Hol (W) Bisamberg/Hol (W) SG Sokol/Post (W) SG Sokol/Post (W)
0
3
12
25
15
25
14
25
Завершен
25.10
ATSC Klagenfurt (W) ATSC Klagenfurt (W) ASKO Purgstall (W) ASKO Purgstall (W)
3
0
25
11
25
21
25
14
Завершен
25.10
TSV Hartberg (W) TSV Hartberg (W) PSV Salzburg (W) PSV Salzburg (W)
3
0
27
25
25
21
25
21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
КалПа КалПа
Пеликанс Пеликанс
19 Ноября
19:30
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Ильвес Ильвес
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
19 Ноября
18:30
ТПС ТПС
КооКоо КооКоо
19 Ноября
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Венеция Венеция
Манреса Манреса
19 Ноября
22:00