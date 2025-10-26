Сет 3 выиграла команда UVC Graz (W) со счетом 26-24

Сет 2 выиграла команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W) со счетом 23-25

Сет 1 выиграла команда UVC Graz (W) со счетом 25-12

Превью матча UVC Graz (W) — VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W)

Команда UVC Graz (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.