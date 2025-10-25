25.10.2025
Смотреть онлайн ATSC Klagenfurt (W) - ASKO Purgstall (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 1.Bundesliga Women: ATSC Klagenfurt (W) — ASKO Purgstall (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Klagenfurt Bundesgymnasium.
МСК, 4 тур, Стадион: Klagenfurt Bundesgymnasium
Austria 1.Bundesliga Women
Завершен
25:11 25:21 25:14
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ATSC Klagenfurt (W) со счетом 25-11
Сет 2. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ATSC Klagenfurt (W) со счетом 25-21
Сет 3. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда ATSC Klagenfurt (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
