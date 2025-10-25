25.10.2025
Смотреть онлайн Demoliner/Luz - Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Demoliner/Luz — Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Quadra 3
Challenger Costa do Sauipe MD
Неявка команды
(Победитель: Demoliner/Luz)
- : -
25 октября 2025
