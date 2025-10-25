25.10.2025
Смотреть онлайн Эмилио Гомез / Мартинез Л - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Эмилио Гомез / Мартинез Л — Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Quadra 2
Challenger Costa do Sauipe MD
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Эмилио Гомез / Мартинез Л - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
68%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
Комментарии к матчу