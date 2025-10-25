25.10.2025
Смотреть онлайн Carou/Cerundolo - Collarini/Tirante 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Carou/Cerundolo — Collarini/Tirante, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК, 1/8 финала
Challenger Costa do Sauipe MD
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Collarini/Tirante - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Collarini/Tirante - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Collarini/Tirante - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Carou/Cerundolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Carou/Cerundolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Collarini/Tirante - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Carou/Cerundolo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Collarini/Tirante - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Carou/Cerundolo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Collarini/Tirante - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
77%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу