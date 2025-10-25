25.10.2025
Смотреть онлайн Alves/Dias - Kolar/Matuszewski 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Alves/Dias — Kolar/Matuszewski, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:35 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Quadra 2
Challenger Costa do Sauipe MD
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alves/Dias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kolar/Mateuszewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Alves/Dias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Alves/Dias - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Alves/Dias - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
84%
68%
Реализация брейк - пойнтов
15%
25%
Комментарии к матчу