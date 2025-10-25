Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Alves/Dias - Kolar/Matuszewski 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Alves/DiasKolar/Matuszewski, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:35 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: Quadra 2
Challenger Costa do Sauipe MD
Alves/Dias
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
25 октября 2025
Kolar/Matuszewski
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alves/Dias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kolar/Mateuszewski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Alves/Dias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Alves/Dias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Alves/Dias - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Kolar/Mateuszewski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Alves/Dias - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
84%
68%
Реализация брейк - пойнтов
15%
25%
Игры 1/8 финала
25.10
Carou/Cerundolo Carou/Cerundolo Collarini/Tirante Collarini/Tirante
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
Olivieri/Taberner Olivieri/Taberner Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела
-
-
Отменен
25.10
Barrena/Burruchaga Barrena/Burruchaga Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
-
-
Отменен
25.10
Demoliner/Luz Demoliner/Luz Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос
-
-
Неявка команды
25.10
Alves/Dias Alves/Dias Kolar/Matuszewski Kolar/Matuszewski
2
0
7
6
6
4
Завершен
25.10
25.10
Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм
0
2
4
6
4
6
Завершен
25.10
Бритто Л / Зорманн Да Силва М Бритто Л / Зорманн Да Силва М Rodriguez/Zeballos Rodriguez/Zeballos
2
1
5
7
6
4
10
8
Завершен
23.10
Barrena/Burruchaga Barrena/Burruchaga Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
-
-
Отменен
23.10
Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм
-
-
Отменен
Комментарии к матчу
