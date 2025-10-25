Смотреть онлайн Barrena/Burruchaga - Arias/Ingildsen 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Barrena/Burruchaga — Arias/Ingildsen, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 3.