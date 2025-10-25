Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Barrena/Burruchaga - Arias/Ingildsen 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Costa do Sauipe MD: Barrena/BurruchagaArias/Ingildsen, 1/8 финала . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на корте Quadra 3.

МСК, 1/8 финала, Корт: Quadra 3
Challenger Costa do Sauipe MD
Barrena/Burruchaga
Отменен
(-:-)
- : -
25 октября 2025
Arias/Ingildsen
Игры 1/8 финала
25.10
Carou/Cerundolo Carou/Cerundolo Collarini/Tirante Collarini/Tirante
2
0
6
6
6
6
Завершен
25.10
Olivieri/Taberner Olivieri/Taberner Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела Гонсало Эскобар/Мигель Анджел Рейес-Варела
-
-
Отменен
25.10
Barrena/Burruchaga Barrena/Burruchaga Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
-
-
Отменен
25.10
Demoliner/Luz Demoliner/Luz Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос Матеус Пучинели Де Алмеида/Пауло А. С. Дос Сантос
-
-
Неявка команды
25.10
Alves/Dias Alves/Dias Kolar/Matuszewski Kolar/Matuszewski
2
0
7
6
6
4
Завершен
25.10
Alves/Dias Alves/Dias Kolar/Mateuszewski Kolar/Mateuszewski
2
0
7
6
6
4
Завершен
25.10
Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм
0
2
4
6
4
6
Завершен
25.10
Бритто Л / Зорманн Да Силва М Бритто Л / Зорманн Да Силва М Rodriguez/Zeballos Rodriguez/Zeballos
2
1
5
7
6
4
10
8
Завершен
23.10
Barrena/Burruchaga Barrena/Burruchaga Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen
-
-
Отменен
23.10
Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм Гильермо Дуран/Мариано Кестельбойм
-
-
Отменен
23.10
Miguel/Riberio Miguel/Riberio Habib/Pacheco Mendez Habib/Pacheco Mendez
-
-
Предстоящая
Комментарии к матчу
