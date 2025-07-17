17.07.2025
Смотреть онлайн Екатерина Александрова - Каролина Вернер 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Екатерина Александрова — Каролина Вернер, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
WTA Гамбург
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
17 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Каролина Вернер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Каролина Вернер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Екатерина Александрова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Александрова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
73%
42%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
Комментарии к матчу