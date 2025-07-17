Смотреть онлайн Екатерина Александрова - Каролина Вернер 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Екатерина Александрова — Каролина Вернер, 1/8 финала . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 18:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.