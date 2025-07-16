Смотреть онлайн Кайя Джуван - Луиза Чирико 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Кайя Джуван — Луиза Чирико, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте M1.