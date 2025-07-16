16.07.2025
Смотреть онлайн Кайя Джуван - Луиза Чирико 16.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — WTA Гамбург: Кайя Джуван — Луиза Чирико, 1/8 финала . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на корте M1.
МСК, 1/8 финала, Корт: M1
WTA Гамбург
Завершен
(4:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
16 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Луиза Чирико - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кайя Джуван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Луиза Чирико - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Кайя Джуван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Луиза Чирико - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Кайя Джуван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Кайя Джуван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Кайя Джуван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
64%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
